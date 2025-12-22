StarDate Susitna 12-21-25, by Kathleen Fleming

\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Kathleen brings us a December Solstice edition of <em>StarDate Susitna<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<figure class="wp-block-audio"><audio controls src="https:\/\/ktna.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/SDS-12-21-25-Solstice.mp3"><\/audio><\/figure>\n\n\n<div class="wp-block-image">\n<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="1024" src="https:\/\/ktna.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/This-image-from-commons.wikimedia.org-1-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-110091" style="width:564px;height:auto" srcset="https:\/\/ktna.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/This-image-from-commons.wikimedia.org-1-1024x1024.png 1024w, https:\/\/ktna.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/This-image-from-commons.wikimedia.org-1-800x800.png 800w, https:\/\/ktna.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/This-image-from-commons.wikimedia.org-1-200x200.png 200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" \/><figcaption class="wp-element-caption">This image is from <a href="https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/Main_Page">commons.wikimedia.org<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><\/p>\n